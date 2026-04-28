Grenoble : douze ans de réclusion pour un chauffard impliqué dans une course-poursuite fatale

Un homme de 34 ans a été condamné à douze ans de prison ferme par la cour d’assises de l’Isère pour une course-poursuite survenue en 2022 à Grenoble, qui s’était soldée par la mort de sa compagne. Le drame s’était produit lors d’une tentative d’échapper à un contrôle de police, au cours de laquelle les forces de l’ordre avaient ouvert le feu, touchant mortellement la passagère du véhicule.

Au terme d’une semaine de procès, l’accusé a été reconnu coupable de plusieurs infractions, notamment refus d’obtempérer aggravé, détention d’arme et conduite sous stupéfiants. En revanche, il a été acquitté des faits de tentative de meurtre sur des policiers, chefs d’accusation les plus lourds retenus initialement contre lui.

Une peine inférieure aux réquisitions

Le parquet avait requis une peine plus sévère, estimant que le conducteur avait délibérément mis en danger les forces de l’ordre, notamment en tentant d’en percuter un avec son véhicule. La cour a finalement retenu une qualification moins lourde, tout en sanctionnant la gravité des faits.

Le décès de la jeune femme, âgée de 18 ans au moment des faits, fait toujours l’objet de procédures distinctes. Si une première enquête visant les policiers a été classée, une autre information judiciaire reste en cours, les agents concernés étant entendus sous le statut de témoin assisté.