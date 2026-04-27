Mort d’Yvan Colonna: la justice se dirige vers un procès pour assassinat lié au terrorisme

D’abord, il y a une date qui colle à la mémoire comme une étiquette: le 2 mars 2022. Ce jour-là, Yvan Colonna, condamné à la perpétuité en 2011 pour l’assassinat du préfet Claude Érignac (1998), est agressé au centre pénitentiaire d’Arles, dans le quartier maison centrale. Il ne s’en relèvera pas. Le 21 mars, il meurt des suites de ses blessures, et avec lui se rouvre, brutalement, l’un des dossiers les plus sensibles de la Ve République, à la frontière du pénal, du politique et du symbole.

Depuis, l’enquête sur sa mort n’a jamais été un simple fait divers de prison, du genre que l’on classe trop vite dans la rubrique « violences entre détenus ». Les projecteurs se sont braqués sur l’administration pénitentiaire: surveillance, conditions de détention, gestion des profils dangereux, accès aux espaces communs. En Corse, la colère a suivi, puis les manifestations et les émeutes du printemps 2022, sur fond de revendications de rapprochement des détenus et de discussions relancées sur l’avenir institutionnel de l’île.

Une qualification plus lourde, un dossier plus explosif

Aujourd’hui, un tournant judiciaire se dessine: la justice s’oriente vers un procès pour « assassinat », donc avec préméditation, assorti de la circonstance aggravante « en relation avec une entreprise terroriste ». Ce choix n’est pas une nuance de juriste, c’est un changement de décor. Là où certains voyaient une défaillance carcérale et un passage à l’acte d’un codétenu violent, cette qualification suggère une logique plus construite, potentiellement idéologique, et oblige l’accusation à étayer l’intention, la préparation, le mobile.

Ce durcissement fait aussi remonter à la surface le profil de l’agresseur, décrit comme un détenu de droit commun au passé violent, avec une trajectoire de radicalisation évoquée dès 2022. Côté famille et soutiens d’Yvan Colonna, la ligne reste la même: dénonciation d’un « dysfonctionnement » de l’État, exigence de comprendre qui savait quoi, qui a alerté, qui a laissé faire. Quand un détenu aussi exposé meurt dans une cour de promenade, la question de la responsabilité ne se contente jamais d’une réponse administrative.

Reste qu’un futur procès d’assises, avec l’ombre portée du terrorisme et la mémoire d’Érignac, promet une audience sous haute tension, scrutée autant pour ce qu’elle dira des faits que pour ce qu’elle révèlera du rapport de l’État à la Corse. Le judiciaire, ici, ne fermera pas seulement un dossier: il pèsera sur un climat, des discussions, une confiance déjà fissurée, et sur une île où chaque mot prononcé à Paris résonne longtemps.