Charles III au Congrès américain : une visite stratégique pour relancer l’alliance avec Washington

Le roi Charles III entre dans le moment clé de sa visite d’État aux États-Unis ce mardi, avec un discours très attendu devant le Congrès américain. Accueilli en grande pompe à la Maison-Blanche par Donald Trump, le souverain britannique doit tenter d’apaiser des relations fragilisées par les tensions autour de la guerre en Iran.

Avant cette prise de parole historique, le monarque et la reine Camilla ont été reçus avec tous les honneurs, entre cérémonial militaire et entretien dans le Bureau ovale. Cette visite intervient dans un contexte diplomatique délicat, marqué par des divergences entre Washington et Londres, notamment sur l’engagement militaire britannique.

Devant les parlementaires américains, Charles III devrait insister sur la solidité de la “relation spéciale” entre les deux pays, évoquant une alliance historique fondée sur des valeurs communes. Un message destiné à rappeler que, malgré les tensions, les États-Unis et le Royaume-Uni restent des partenaires incontournables sur la scène internationale.

Au-delà du symbole, cette intervention vise aussi à réaffirmer le rôle du Royaume-Uni dans les équilibres géopolitiques mondiaux. Le souverain entend défendre la coopération entre démocraties occidentales face aux crises actuelles, tout en préparant la suite de sa visite, qui le mènera notamment à New York pour un hommage au mémorial du 11-Septembre.