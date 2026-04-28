Entrevue MONDE

Charles III au Congrès américain : une visite stratégique pour relancer l’alliance avec Washington

28 avril 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Charles III au Congrès américain : une visite stratégique pour relancer l’alliance avec Washington
Charles III au Congrès américain : une visite stratégique pour relancer l’alliance avec Washington

Le roi Charles III entre dans le moment clé de sa visite d’État aux États-Unis ce mardi, avec un discours très attendu devant le Congrès américain. Accueilli en grande pompe à la Maison-Blanche par Donald Trump, le souverain britannique doit tenter d’apaiser des relations fragilisées par les tensions autour de la guerre en Iran.

Avant cette prise de parole historique, le monarque et la reine Camilla ont été reçus avec tous les honneurs, entre cérémonial militaire et entretien dans le Bureau ovale. Cette visite intervient dans un contexte diplomatique délicat, marqué par des divergences entre Washington et Londres, notamment sur l’engagement militaire britannique.

Devant les parlementaires américains, Charles III devrait insister sur la solidité de la “relation spéciale” entre les deux pays, évoquant une alliance historique fondée sur des valeurs communes. Un message destiné à rappeler que, malgré les tensions, les États-Unis et le Royaume-Uni restent des partenaires incontournables sur la scène internationale.

Au-delà du symbole, cette intervention vise aussi à réaffirmer le rôle du Royaume-Uni dans les équilibres géopolitiques mondiaux. Le souverain entend défendre la coopération entre démocraties occidentales face aux crises actuelles, tout en préparant la suite de sa visite, qui le mènera notamment à New York pour un hommage au mémorial du 11-Septembre.

Partager
Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.