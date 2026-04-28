17 milliards en jeu : Bruxelles et Budapest négocient un accord crucial pour débloquer les fonds européens

L’Union européenne et le futur gouvernement hongrois s’apprêtent à entamer des discussions décisives pour débloquer près de 17 milliards d’euros de fonds actuellement gelés. Ces aides ont été suspendues en raison des préoccupations de Bruxelles concernant le respect de l’État de droit sous le gouvernement sortant de Viktor Orban.

Une réunion est prévue mercredi entre de hauts responsables européens et les représentants du nouveau pouvoir à Budapest. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit notamment s’entretenir avec le futur Premier ministre hongrois, Peter Magyar, dont le parti Tisza a remporté une victoire écrasante lors des élections législatives du 12 avril.

Une partie des fonds en question, dont environ 11 milliards d’euros issus du plan de relance post-pandémie, doit impérativement être débloquée d’ici la mi-août. À défaut, ces montants pourraient être définitivement perdus, accentuant la pression sur les autorités hongroises pour agir rapidement.

Depuis la victoire électorale de Peter Magyar, des contacts ont déjà eu lieu entre les deux parties. Les responsables européens estiment que la majorité des deux tiers obtenue par le nouveau gouvernement au Parlement pourrait lui permettre d’adopter rapidement les réformes législatives exigées pour répondre aux conditions fixées par Bruxelles.

« Ces réunions sont entièrement consacrées à la manière de progresser sur le déblocage des fonds européens destinés à la Hongrie », a déclaré le porte-parole de la Commission, Olof Gill. Il a également souligné la volonté de l’exécutif européen de collaborer « de manière structurée et ciblée » avec Budapest afin que les citoyens hongrois puissent bénéficier de ces ressources dans les meilleurs délais.

Le gel de ces financements avait été décidé en raison de manquements jugés persistants aux normes de l’Union en matière d’indépendance de la justice, de lutte contre la corruption et de respect des valeurs démocratiques. Les discussions à venir seront donc cruciales pour déterminer si le nouveau gouvernement hongrois est prêt à engager les réformes nécessaires pour restaurer la confiance avec Bruxelles.