Roundup au cœur de la tempête : Bayer défendu devant la Cour suprême sous la pression de manifestants anti-pesticides

La bataille judiciaire autour du géant agrochimique Bayer a franchi une nouvelle étape aux États-Unis, alors que la Cour suprême examinait des arguments clés dans une affaire liée à son herbicide Roundup. Au même moment, des militants opposés aux pesticides se sont rassemblés à Washington pour dénoncer les risques sanitaires associés à ces produits et critiquer le soutien apporté par l’administration Trump à l’entreprise.

Le mouvement « Make America Healthy Again » (MAHA) a organisé une manifestation devant la Cour suprême, réunissant des militants et des intervenants déterminés à alerter sur les dangers présumés des désherbants. Les participants ont notamment pointé du doigt le glyphosate, ingrédient actif du Roundup, qu’ils accusent d’être lié à certains cancers, malgré les débats scientifiques persistants sur la question.

À l’intérieur de la Cour, les juges examinaient les arguments avancés par Bayer, qui cherche à limiter les poursuites engagées contre lui. L’entreprise tente notamment de faire valoir que la réglementation fédérale sur les pesticides devrait primer sur les actions en justice intentées au niveau des États, ce qui pourrait restreindre la capacité des plaignants à obtenir réparation.

De nombreuses plaintes ont été déposées aux États-Unis par des personnes affirmant que l’exposition au Roundup a contribué au développement de cancers, en particulier des lymphomes non hodgkiniens. Bayer, qui a racheté Monsanto en 2018 et hérité de ces litiges, continue de contester ces accusations et affirme que ses produits sont sûrs lorsqu’ils sont utilisés conformément aux instructions.

Les manifestants ont également critiqué la position de l’administration Trump, accusée de soutenir l’entreprise au détriment de la santé publique. Cette dimension politique renforce la portée de l’affaire, qui dépasse le seul cadre judiciaire pour s’inscrire dans un débat plus large sur la régulation des pesticides aux États-Unis.

La décision de la Cour suprême pourrait avoir des conséquences majeures, tant pour Bayer que pour l’ensemble de l’industrie agrochimique. Elle pourrait en effet redéfinir les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent être tenues responsables des effets potentiels de leurs produits, et influencer durablement les politiques de santé publique et de régulation environnementale.