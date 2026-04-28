Irak : Ali al-Zaidi désigné pour diriger le gouvernement, un pari sous haute tension politique

L’alliance des principaux blocs politiques chiites en Irak, connue sous le nom de Cadre de coordination, a désigné Ali al-Zaidi comme son candidat au poste de Premier ministre, selon un communiqué publié lundi. Cette nomination marque une étape clé dans le processus politique irakien, alors que le pays cherche à stabiliser ses institutions.

Dans la foulée, le président irakien Nizar Amedi a officiellement chargé Ali al-Zaidi de former un nouveau gouvernement. Cette décision fait suite à la position dominante du Cadre de coordination au Parlement, cette coalition regroupant plusieurs factions chiites proches de l’Iran.

Âgé d’une quarantaine d’années, Ali al-Zaidi est un homme d’affaires multimillionnaire dont les activités s’étendent à divers secteurs, notamment la banque et la gestion de programmes d’approvisionnement. Il est notamment impliqué dans le vaste système de distribution de paniers alimentaires du gouvernement, qui bénéficie à des millions d’Irakiens.

Conformément à la Constitution, le candidat dispose désormais de 30 jours pour former un cabinet et obtenir l’approbation du Parlement. Ce processus s’annonce délicat, dans un paysage politique fragmenté où les négociations entre blocs sont souvent complexes et marquées par des rivalités persistantes.

Le système politique irakien repose sur un partage du pouvoir destiné à prévenir les tensions communautaires : le président est traditionnellement kurde, le Premier ministre chiite et le président du Parlement sunnite. Cette architecture institutionnelle impose un équilibre fragile entre les différentes composantes du pays.

La nomination d’Ali al-Zaidi intervient dans un contexte régional sensible, alors que l’influence de l’Iran en Irak demeure un sujet de débat. La capacité du candidat à rassembler les différentes forces politiques et à former un gouvernement stable sera déterminante pour l’avenir immédiat du pays.