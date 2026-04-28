Donald Trump a réclamé le renvoi immédiat de Jimmy Kimmel, célèbre animateur de fin de soirée aux États-Unis, après une plaisanterie visant Melania Trump. La blague, lancée dans l’émission Jimmy Kimmel Live!, a été jugée particulièrement choquante par le couple présidentiel, qui y voit une allusion morbide et violente.

Au cœur de la polémique : une formule de Jimmy Kimmel sur l’apparence de Melania Trump. L’humoriste a lancé qu’elle avait « l’éclat d’une veuve impatiente ».

Jimmy Kimmel affirme que sa plaisanterie visait surtout l’écart d’âge entre Donald Trump, bientôt octogénaire, et Melania Trump, plus jeune que lui. Selon lui, il s’agissait d’un “roast”, c’est-à-dire une pique humoristique volontairement mordante, dans la tradition des blagues politiques américaines.

Mais la phrase a pris une tout autre dimension après des tirs survenus lors d’un événement réunissant journalistes et responsables politiques à Washington. Donald et Melania Trump ont été évacués après qu’un homme a franchi un point de contrôle et tiré sur des agents du Secret Service, blessant l’un d’eux. Compte tenu de la situation, la référence à une “veuve” a été perçue par les proches de Trump comme bien plus grave qu’une simple moquerie télévisée.

Melania Trump sort de sa réserve

Habituellement plus discrète dans ce type de polémique, Melania Trump a cette fois vivement réagi. Elle a dénoncé des propos corrosifs, haineux et dangereux, estimant qu’un animateur comme Jimmy Kimmel ne devrait pas pouvoir entrer chaque soir dans les foyers américains pour diffuser ce qu’elle considère comme de la haine.

Elle a aussi appelé ABC, la chaîne qui diffuse l’émission, à “prendre position”.

Trump demande à Disney et ABC de le virer

Donald Trump a repris l’attaque à son compte avec un ton encore plus direct. Pour lui, Jimmy Kimmel a franchi une ligne rouge. Il a qualifié la plaisanterie de propos “bien au-delà des limites” et a demandé que l’animateur soit immédiatement renvoyé par ABC et Disney, maison mère de la chaîne.

Cette demande n’est pas isolée : Trump critique depuis longtemps les émissions de late-night américaines, qu’il accuse d’être hostiles à son égard. Jimmy Kimmel, en particulier, est l’un de ses adversaires médiatiques les plus réguliers, multipliant les monologues très durs contre lui.

Kimmel se défend : “Ce n’était pas un appel à l’assassinat”

Face à la tempête, Jimmy Kimmel a répondu à l’antenne. Il a reconnu que sa blague était piquante, mais a rejeté catégoriquement l’idée qu’elle puisse être interprétée comme un appel à la violence. Selon lui, il n’a jamais souhaité ni encouragé la mort de Donald Trump.

L’animateur a expliqué que la plaisanterie reposait sur un ressort simple : Trump est âgé, Melania est plus jeune, donc la formule de “veuve impatiente” relevait selon lui d’une caricature satirique, pas d’une menace. Il a aussi exprimé de la compassion pour les personnes traumatisées par les tirs, tout en refusant que son sketch soit rendu responsable d’un acte violent survenu plusieurs jours après.