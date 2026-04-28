Ukraine : un employé de la centrale de Zaporijia tué dans une attaque de drone

Un employé de la centrale nucléaire de Zaporijia, en Ukraine, a été tué dans une attaque de drone, selon la direction du site installée par les autorités russes. L’incident s’est produit lundi et illustre une nouvelle fois les risques persistants autour de cette installation stratégique, située dans une zone de conflit actif.

D’après un message publié sur Telegram par la direction de la centrale, la victime était un chauffeur travaillant pour le département des transports. « Un chauffeur a été tué aujourd’hui lorsqu’un drone des forces armées ukrainiennes a frappé le département des transports de la centrale nucléaire de Zaporijia », indique ce communiqué.

La centrale de Zaporijia, la plus grande d’Europe, est sous le contrôle des forces russes depuis les premiers mois de l’invasion de l’Ukraine. Elle demeure un point de tension majeur entre Moscou et Kiev, chacun accusant régulièrement l’autre de mettre en danger la sécurité du site.

Cet incident intervient dans un contexte de frappes et d’opérations militaires fréquentes dans la région, où la proximité d’infrastructures nucléaires suscite des inquiétudes internationales. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a à plusieurs reprises mis en garde contre les risques d’un accident majeur en cas d’escalade.

Les autorités ukrainiennes n’ont pas immédiatement réagi à ces accusations. De leur côté, les responsables installés par la Russie continuent de dénoncer des attaques visant les installations et le personnel de la centrale.

La situation autour de Zaporijia reste particulièrement sensible, alors que les combats se poursuivent dans plusieurs régions du pays. Les appels à la démilitarisation du site se multiplient, sans qu’une solution durable n’ait pour l’instant été trouvée.