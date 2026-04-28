Virage historique au Vatican : le pape Léon XIV veut recentrer l’Église sur la justice sociale plutôt que sur la morale sexuelle

Le pape Léon XIV amorce un changement de cap notable dans les priorités de l’Église catholique, en appelant à réduire l’importance accordée aux questions d’éthique sexuelle au profit des enjeux sociaux et économiques. Cette orientation a été mise en lumière lors de sa récente tournée en Afrique, marquée par des prises de position fortes contre le despotisme et les conflits.

Premier pape américain de l’histoire, Léon XIV a affirmé que les débats autour de la sexualité ne devraient plus occuper une place centrale dans le discours de l’Église. Il a plaidé pour un recentrage sur les inégalités, la pauvreté et la justice, des thèmes qu’il considère comme essentiels face aux défis contemporains.

Ce repositionnement est perçu par certains observateurs comme une évolution majeure dans la doctrine et les priorités de l’institution. Un expert cité estime qu’il s’agit d’une « réorientation très importante des priorités », susceptible de redéfinir la manière dont l’Église s’adresse aux fidèles à travers le monde.

Les déclarations du souverain pontife ont été bien accueillies par certains groupes, notamment parmi les catholiques LGBTQ, qui y voient un signe d’ouverture et une volonté d’apaisement après des décennies de tensions sur ces sujets. Cette évolution pourrait contribuer à rapprocher l’Église de fidèles qui s’en étaient éloignés.

Par ailleurs, le pape n’a pas hésité à s’exprimer de manière ferme sur la scène internationale, dénonçant les régimes autoritaires et les conflits armés. Ses critiques, notamment à l’égard du président Donald Trump, ont suscité des réactions, soulignant son engagement sur des questions politiques globales.

Ce changement de ton et de priorités pourrait marquer une nouvelle étape dans l’évolution de l’Église catholique, alors que Léon XIV semble vouloir inscrire son pontificat dans une dynamique plus sociale et universelle, en phase avec les préoccupations d’une partie croissante de la communauté internationale.