“C’est incroyable ! C’est très beau. Merci de m’avoir montré ça. Quel cadeau.” Meryl Streep émue par la surprise de France 2

Meryl Streep était l’invitée de 20h30 le dimanche, sur France 2, ce dimanche, dans un entretien mené par Laurent Delahousse. Elle était accompagnée de Stanley Tucci, son partenaire dans Le Diable s’habille en Prada 2, attendu en salles le 29 avril.

L’échange ne s’est toutefois pas limité au retour de Miranda Priestly. Laurent Delahousse a aussi ramené Meryl Streep à l’un des films les plus importants de sa carrière : Le Choix de Sophie. Avant de lancer une vidéo préparée par France 2, le journaliste lui a rappelé : “Je sais qu’il y a un film que vous ne souhaitez pas revoir, une scène qui est dans Le Choix de Sophie.”

France 2 retrouve l’enfant-actrice du “Choix de Sophie”

La surprise venait d’un message vidéo de Jennifer Lejeune, qui jouait la fille de Sophie dans le film d’Alan J. Pakula, sorti en 1982. Dans cette séquence, l’ancienne enfant-actrice revient sur le tournage et sur le lien créé à l’époque avec Meryl Streep.

Elle raconte notamment : “J’avais même dit à ma mère que Meryl Streep était ma maman préférée, car elle était toujours gentille et jouait avec moi.” Elle ajoute : “Je pense que si elle n’avait pas créé ce lien, nous n’aurions jamais pu avoir ces réactions sur le tournage.”

“C’est la petite fille ?” : la réaction de Meryl Streep

Face à la vidéo, Meryl Streep semble d’abord surprise de reconnaître l’enfant devenue adulte. Sa première réaction est directe : “C’est la petite fille ?” Puis l’actrice enchaîne : “C’est incroyable ! C’est très beau. Merci de m’avoir montré ça. Quel cadeau.”

C’est donc étonnamment cette surprise qui a le plus marqué Meryl Streep et les téléspectateurs, plutôt que la sortie du film événement Le diable s’habille en Prada 2. Une Meryl Streep loin de la froideur de son personnage de Miranda Priestly…