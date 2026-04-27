Fusillade à Washington : le suspect Cole Allen attendu devant la justice fédérale

Le suspect de la fusillade survenue lors du dîner de l’Association des correspondants de la Maison-Blanche, Cole Tomas Allen, doit comparaître devant un tribunal fédéral à Washington.

Âgé de 31 ans et originaire de Californie, il est accusé d’avoir ouvert le feu sur un agent des services secrets alors qu’il tentait de franchir un dispositif de sécurité lors de cet événement réunissant responsables politiques et journalistes, en présence du président Donald Trump.

Selon les autorités, Cole Allen pourrait être inculpé d’agression contre un agent fédéral et d’usage d’une arme à feu dans le cadre d’un crime violent. D’autres chefs d’accusation, notamment pour tentative d’assassinat, restent à l’étude alors que l’enquête se poursuit.

Les enquêteurs affirment que le suspect avait exprimé son intention de viser des membres de l’administration américaine. Un manifeste retrouvé par les autorités évoquerait un projet d’attaque ciblée contre des responsables présents lors du gala.

L’intervention rapide des forces de sécurité a permis de neutraliser l’assaillant avant qu’il ne puisse atteindre ses cibles, évitant un bilan potentiellement bien plus lourd.

Cette affaire relance les inquiétudes sur la sécurité des événements officiels à Washington, ainsi que sur les menaces visant les responsables politiques américains.