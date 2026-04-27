«J’ai vu la noirceur du monde, la bêtise, la méchanceté» : Brigitte Macron se livre sur ses années à l’Élysée

Brigitte Macron s’est confiée dans un entretien accordé à La Tribune Dimanche, réalisé à l’Élysée. L’épouse d’Emmanuel Macron y évoque le bilan personnel de ses années passées au côté du président de la République, depuis son arrivée à l’Élysée en 2017.

Au cœur de cette interview, Brigitte Macron décrit une période marquée par une forte exposition publique, des attaques personnelles et une forme de désillusion face à la violence du monde politique et médiatique : « Avant, j’avais une vie normale, des enfants, un job, des hauts et des bas, comme tout le monde. Ces dix années ont été tellement intenses. J’ai vu la noirceur du monde, la bêtise, la méchanceté. »

Le contraste entre sa vie d’avant et l’Élysée

Dans cet entretien, Brigitte Macron insiste d’abord sur la rupture provoquée par l’entrée à l’Élysée. Avant la présidence d’Emmanuel Macron, elle menait une vie plus ordinaire, notamment marquée par son métier d’enseignante, sa famille et un quotidien éloigné de la scène politique nationale.

Depuis 2017, son rôle de Première dame l’a placée dans une position très exposée. Sans mandat électif, elle accompagne régulièrement Emmanuel Macron lors de cérémonies, de déplacements officiels et d’événements publics. Cette visibilité constante a fait d’elle une figure très commentée de la vie publique française.

Des années décrites comme “intenses”

Brigitte Macron qualifie ces années de « tellement intenses », deux mots qui résument le bouleversement personnel lié à la présidence, mais aussi le rythme imposé par la fonction : déplacements, cérémonies, crises politiques, pression médiatique et exposition permanente.

Dans ses propos, Brigitte Macron parle aussi de ce qu’elle dit avoir découvert au fil de ces années : «J’ai vu la noirceur du monde, la bêtise, la méchanceté».

Une tristesse nouvelle et des moments de pessimisme

L’autre passage marquant de l’interview concerne son état d’esprit. Brigitte Macron reconnaît que ces années ont eu un impact personnel profond : « Je suis parfois triste comme jamais je ne l’avais été. Il m’est parfois difficile de voir le ciel bleu. J’ai des moments de pessimisme que je n’avais pas avant. »

Le cyberharcèlement en toile de fond

Les propos de Brigitte Macron font suite à son procès pour cyberharcèlement et les rumeurs visant sa personne. Plusieurs personnes ont été condamnées en janvier dans des affaires liées à des insultes et à des fausses informations relayées en ligne à son sujet, notamment autour de son genre et de sa relation avec Emmanuel Macron.

Pour conclure, Brigitte Macron affirme également tenir un journal personnel, expliquant que le fait d’écrire ses pensées l’aide beaucoup.

Ces confessions, aussi rares qu’intimes, suffiront-elles à relever son image après les différentes polémiques, comme celle liée à ses insultes contre les féministes dans les coulisses du spectacle de Ary Abittan ? Rien n’est moins sûr…