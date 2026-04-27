Roumanie : alliance inédite pour tenter de renverser le gouvernement pro-européen

Le principal parti politique de Roumanie a décidé de s’allier à l’opposition d’extrême droite dans une tentative de renverser la coalition pro-européenne au pouvoir, marquant un tournant politique majeur dans le pays.

Cette manœuvre vise directement le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ilie Bolojan, fragilisé par des tensions internes et des désaccords sur les politiques économiques, notamment les mesures de réduction budgétaire.

Selon l’opposition, un vote de défiance pourrait être organisé début mai, avec l’espoir de réunir les 233 voix nécessaires pour faire tomber l’exécutif.

Les sociaux-démocrates, premier parti du pays, ont rompu avec leurs partenaires libéraux, ouvrant la voie à cette alliance controversée avec des forces politiques situées à l’extrême droite.

Si cette coalition hétérogène parvient à ses fins, elle pourrait bouleverser l’équilibre politique en Roumanie et remettre en question l’orientation pro-européenne du gouvernement actuel.

Cette situation illustre les tensions croissantes au sein de la scène politique roumaine, dans un contexte marqué par des défis économiques et des divisions idéologiques profondes.