Vatican : rencontre historique entre le pape et la première femme archevêque de Canterbury

Le pape Léon XIV a rencontré pour la première fois la nouvelle archevêque de Canterbury Sarah Mullally, lors d’un échange hautement symbolique au Vatican entre les dirigeants des Églises catholique et anglicane.

Cette rencontre marque un moment fort dans les relations entre deux institutions séparées depuis 1534, lorsque l’Église d’Angleterre s’est détachée de l’Église catholique.

Au cours de cet entretien, les deux responsables religieux ont échangé en privé avant de prier ensemble dans une chapelle du Vatican, illustrant une volonté de rapprochement malgré les divisions historiques.

Sarah Mullally, première femme à occuper ce poste à la tête des anglicans, représentant environ 85 millions de fidèles dans le monde, a salué le discours engagé du pape, notamment ses prises de position contre la guerre et l’autoritarisme.

De son côté, le souverain pontife a appelé à renforcer la coopération entre les deux Églises face aux « défis persistants » du monde contemporain.

Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de dialogue interconfessionnel, visant à surmonter des siècles de séparation et à promouvoir une action commune sur les grandes questions globales.