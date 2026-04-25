Italie : le congé parental égalitaire rejeté, les pères redéfinissent leur rôle sur les réseaux

Le Parlement italien a rejeté une proposition visant à instaurer une égalité du congé parental entre les mères et les pères, une décision critiquée par l’opposition qui y voit une occasion manquée de moderniser les politiques familiales.

Ce refus intervient dans un pays où les écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail restent parmi les plus élevés de l’Union européenne. Les détracteurs du projet estiment qu’un congé parental plus équilibré aurait pu favoriser une meilleure répartition des responsabilités familiales et encourager l’emploi des femmes.

Dans le même temps, une évolution culturelle semble émerger en parallèle. Sur les réseaux sociaux, des figures comme Diego Di Franco incarnent une nouvelle image de la paternité. À travers leurs contenus, ces « papas influenceurs » mettent en avant une implication plus active dans l’éducation des enfants et les tâches domestiques.

Ces initiatives numériques contribuent à faire évoluer les mentalités, en valorisant un modèle de père plus présent et engagé au quotidien. Certains observateurs y voient le signe d’un changement progressif de la société italienne, malgré les blocages politiques.

Pour de nombreux défenseurs de l’égalité, l’écart entre ces nouvelles pratiques sociales et les politiques publiques reste toutefois significatif. Ils appellent à de futures réformes pour mieux accompagner ces transformations et réduire les inégalités persistantes.

Entre décisions politiques conservatrices et mutations sociales portées par une nouvelle génération, l’Italie apparaît ainsi à la croisée des chemins sur la question du partage des rôles familiaux.