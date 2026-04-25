Malouines : Londres réaffirme sa souveraineté face à des tensions avec Washington

Le Royaume-Uni a réaffirmé avec fermeté sa souveraineté sur les îles Malouines, après la révélation d’un courriel interne du Pentagone évoquant la possibilité pour les États-Unis de revoir leur position sur ce territoire stratégique.

Un porte-parole du Premier ministre Keir Starmer a insisté sur la constance de la position britannique. « La souveraineté appartient au Royaume-Uni et le droit des habitants à l’autodétermination est primordial », a-t-il déclaré, soulignant que cette ligne n’avait jamais varié.

Cette réaction intervient après qu’un document interne du département américain de la Défense a suggéré d’examiner différentes options pour faire pression sur certains alliés de l’OTAN jugés insuffisamment alignés avec Washington, notamment dans le contexte de la guerre en Iran.

Parmi les pistes évoquées figurait une possible réévaluation du soutien diplomatique américain à certains territoires européens d’outre-mer, dont les Malouines, situées au large de l’Argentine et revendiquées de longue date par Buenos Aires.

Londres a précisé avoir rappelé cette position « clairement et systématiquement » à toutes les administrations américaines successives, réaffirmant ainsi sa détermination à défendre ce territoire.

Ce nouvel épisode met en lumière les tensions qui peuvent émerger au sein même des alliances occidentales, sur fond de divergences stratégiques liées aux conflits internationaux en cours.