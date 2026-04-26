Iran–États-Unis : les espoirs de paix reculent après l’annulation des négociations par Trump

Les perspectives d’un accord entre les États-Unis et l’Iran se sont nettement assombries après l’annulation de nouvelles discussions par le président américain Donald Trump, alors que le conflit entre les deux pays entre dans son troisième mois.

Les pourparlers, qui devaient se tenir à Islamabad avec la médiation du Pakistan, ont été suspendus après le départ du ministre iranien des Affaires étrangères et l’absence de progrès significatif. Cette décision marque un nouveau coup d’arrêt aux efforts diplomatiques visant à instaurer une désescalade.

Côté iranien, le président Masoud Pezeshkian a posé comme condition préalable à toute reprise des discussions la levée du blocus des ports iraniens, une exigence rejetée pour l’instant par Washington.

Donald Trump a reconnu que certaines propositions iraniennes avaient évolué, mais les a jugées insuffisantes pour ouvrir la voie à un accord. Il a également évoqué des divisions internes au sein du pouvoir iranien, compliquant selon lui toute avancée.

Sur le terrain, la guerre continue d’alimenter les tensions régionales et de peser sur la stabilité internationale, notamment en matière énergétique et sécuritaire.

L’échec de ces négociations souligne la difficulté de trouver un compromis entre les deux pays, malgré les pressions internationales en faveur d’un cessez-le-feu durable.

Dans ce contexte, les chances d’une résolution rapide du conflit semblent s’éloigner, laissant planer le risque d’une escalade prolongée.