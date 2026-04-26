États-Unis : Trump évacué après une fusillade lors du dîner des correspondants, le suspect arrêté

Le président américain Donald Trump a été évacué en urgence samedi soir après une fusillade survenue lors du dîner de l’Association des correspondants de la Maison Blanche à Washington, un événement réunissant journalistes et responsables politiques.

Selon les autorités, un homme armé d’un fusil de chasse a ouvert le feu après avoir franchi un point de contrôle de sécurité. Il a tiré sur un agent des services secrets, qui a été protégé par son gilet pare-balles et n’a pas été grièvement blessé.

Les services de sécurité ont rapidement maîtrisé la situation et procédé à l’arrestation du suspect. L’ensemble des responsables présents, dont Donald Trump et la première dame Melania Trump, sont sortis indemnes de l’incident.

Deux heures après les faits, le président s’est exprimé depuis la Maison-Blanche, saluant le sang-froid des agents et affirmant que le tireur avait été « neutralisé » rapidement.

Cet incident intervient dans un contexte déjà tendu, Donald Trump ayant été la cible de plusieurs tentatives d’assassinat par le passé. Il relance les préoccupations concernant la sécurité des événements publics impliquant des responsables politiques de premier plan.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la fusillade et les motivations du suspect, décrit par le président comme « mentalement instable ».

Malgré la gravité de l’attaque, les autorités ont insisté sur l’efficacité du dispositif de sécurité, qui a permis d’éviter un bilan plus lourd.