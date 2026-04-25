Everest : une immense tour de glace bloque la voie d’ascension et retarde la saison

Des centaines d’alpinistes se retrouvent immobilisés au camp de base du Mont Everest, après la formation d’un gigantesque bloc de glace qui empêche l’ouverture de la principale voie d’ascension.

Le passage crucial de la cascade de glace du Khumbu est actuellement obstrué par un sérac d’environ 30 mètres de hauteur. Cette masse instable rend toute progression extrêmement dangereuse, empêchant les équipes de sécuriser le parcours vers les camps supérieurs.

Les sherpas expérimentés, souvent appelés les « médecins de la cascade de glace », n’ont pas encore réussi à installer les cordes fixes, les échelles et les dispositifs de sécurité nécessaires pour franchir cette section. Sans ces aménagements, aucune expédition ne peut poursuivre son ascension vers le sommet.

La période d’avril à mai constitue pourtant la fenêtre idéale pour tenter l’ascension du plus haut sommet du monde, culminant à 8 849 mètres. Cette année, le Népal a déjà délivré environ 410 permis, et l’attente prolongée pourrait compromettre les chances de nombreux alpinistes.

Les autorités envisagent désormais d’envoyer davantage de sherpas pour tenter d’ouvrir un itinéraire alternatif. Mais les conditions restent incertaines dans cette zone réputée pour être l’une des plus dangereuses de l’ascension.

Cette situation rappelle à quel point l’Everest demeure un environnement imprévisible, où les éléments naturels peuvent, à tout moment, bouleverser les plans des expéditions les mieux préparées.