La Poste renforce sa stratégie mondiale sous l’impulsion de sa nouvelle PDG Marie-Ange Debon

La nouvelle PDG de La Poste, Marie-Ange Debon, souhaite renforcer davantage la dimension internationale du groupe, dans un contexte de transformation profonde de ses activités. Déjà fortement présent à l’étranger, le groupe réalise près de 45 % de son chiffre d’affaires hors de France, un levier jugé stratégique pour sa croissance future.

Arrivée à la tête de l’entreprise fin 2025, la dirigeante entend s’appuyer sur son expérience internationale pour développer davantage les activités les plus rentables du groupe. Elle a notamment indiqué vouloir revoir le portefeuille d’activités à l’étranger, où la rentabilité est proportionnellement plus élevée que sur le marché domestique.

La logistique et les colis en première ligne

Cette orientation s’inscrit dans la continuité de la transformation engagée ces dernières années, marquée par le déclin structurel du courrier et la montée en puissance des colis, de la logistique et des services financiers. La Poste s’est progressivement imposée comme un acteur européen majeur dans ces secteurs, tout en diversifiant ses sources de revenus.

La stratégie internationale apparaît ainsi comme un axe central pour compenser les fragilités du modèle historique et soutenir la compétitivité du groupe, confronté à la concurrence et à la mutation des usages. La nouvelle direction devra toutefois concilier cette ambition avec les contraintes de service public et les enjeux financiers qui pèsent sur l’entreprise.