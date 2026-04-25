BYD accélère sur la recharge rapide pour relancer la croissance du véhicule électrique en Chine

Le constructeur chinois BYD mise sur la recharge ultra-rapide pour séduire les automobilistes encore attachés aux véhicules thermiques et consolider sa position sur le premier marché automobile mondial.

Face à un ralentissement de la demande en Chine, le groupe prévoit de déployer 20 000 bornes de recharge rapide dans le pays au cours des 12 prochains mois. À l’international, environ 6 000 stations supplémentaires doivent être installées sur la même période, signe de ses ambitions globales.

Cette stratégie vise à répondre à l’un des principaux freins à l’adoption des véhicules électriques : le temps de recharge. En réduisant significativement cette contrainte, BYD espère convaincre les conducteurs hésitants et capter de nouveaux segments du marché.

Le groupe doit également faire face à une concurrence accrue, notamment de la part d’acteurs internationaux comme BMW, qui investissent eux aussi dans des technologies de recharge plus rapides et dans l’électrification de leurs gammes.

Si la croissance ralentit sur le marché chinois, BYD enregistre en revanche une progression soutenue à l’étranger, où ses véhicules gagnent du terrain. Le développement des infrastructures de recharge apparaît ainsi comme un levier clé pour soutenir cette expansion.

Dans un contexte de transition énergétique accélérée, la bataille de la recharge rapide pourrait devenir un facteur déterminant pour départager les constructeurs automobiles et accélérer l’adoption massive des véhicules électriques.