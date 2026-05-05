PSG-Bayern : rassemblements interdits sur les Champs-Élysées mercredi soir

La préfecture de police de Paris a pris un arrêté interdisant tout rassemblement dans un vaste périmètre de l’ouest de la capitale ce mercredi soir. Cette mesure intervient à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, qui se dispute en Allemagne. Les autorités craignent des […]

La préfecture de police de Paris a pris un arrêté interdisant tout rassemblement dans un vaste périmètre de l’ouest de la capitale ce mercredi soir. Cette mesure intervient à l’occasion de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, qui se dispute en Allemagne. Les autorités craignent des débordements alors que les supporters parisiens ne pourront pas se rendre au stade.

Un périmètre étendu dans l’ouest parisien

Le dispositif couvre notamment l’avenue des Champs-Élysées et ses environs, secteurs traditionnellement investis par les fans du PSG lors des grandes rencontres européennes. L’interdiction vise à prévenir d’éventuels incidents, dans un contexte où le club parisien joue sa qualification pour la finale de la compétition. Les forces de l’ordre seront déployées pour faire respecter cette décision préfectorale.

Mesure de précaution habituelle

Cette restriction s’inscrit dans une politique de précaution menée régulièrement lors des matchs à fort enjeu disputés à l’extérieur. Les supporters qui souhaiteraient célébrer une éventuelle qualification devront le faire dans d’autres lieux, loin du périmètre délimité par la préfecture. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu en début de soirée à l’Allianz Arena de Munich.