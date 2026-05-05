— Ligue des champions: Arsenal bat l’Atlético de Madrid et retrouve la finale 20 ans après

Arsenal a arraché son billet pour la finale de la Ligue des champions en dominant l’Atlético de Madrid 1-0, ce mardi soir, à l’Emirates Stadium. Après le nul de l’aller à Madrid, 1-1, les Gunners savaient qu’un détail pouvait tout faire basculer. Ce détail est arrivé juste avant la pause, dans une rencontre longtemps fermée, hachée, presque verrouillée à double tour par l’enjeu.

Une rencontre tendue

Le match démarre sur un rythme tendu, presque crispé. Arsenal a davantage le ballon, installe son jeu dans le camp madrilène, mais l’Atlético reste fidèle à son identité : bloc compact, duels, patience, et menace permanente à la transition. À la pause, les Londoniens dominent clairement les chiffres avec 68% de possession, 7 tirs à 2, 2 tirs cadrés à 0 et 3 corners à 0.

Le verrou saute juste avant la mi-temps. Bukayo Saka se jette sur un ballon repoussé par Jan Oblak après une frappe de Viktor Gyökeres, lors d’ une première période jusque-là pauvre en occasions. L’ailier anglais est plus prompt que la défense madrilène et place Arsenal devant au meilleur moment.

L’Atlético au pied du mur

Après la pause, l’Atlético n’a plus le choix et avance enfin. Les Colchoneros se découvrent, Griezmann joue plus haut, et Arsenal tremble. À la 53e minute, Gabriel sauve les siens devant Giuliano Simeone après une remise dangereuse de Saliba. Peu après, Griezmann force David Raya à intervenir dans la surface. Le match s’emballe, mais Arsenal ne craque pas.

La fin de rencontre devient très crispante. L’Atlético pousse, Arsenal recule par moments, mais le bloc londonien reste debout. Gabriel et Saliba verrouillent l’axe, Raya répond présent, et les dernières offensives madrilènes manquent de précision. Au coup de sifflet final, l’Emirates explose : Arsenal est en finale. Une première depuis 2006.

Les Gunners affronteront en finale le PSG ou le Bayern Munich, qui s’affrontent mercredi soir lors de la demi-finale retour.