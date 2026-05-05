Fusillade au gala de Trump : un juge dénonce un traitement « juridiquement déficient » et présente ses excuses au suspect

Un juge fédéral américain a exprimé lundi sa vive inquiétude face aux conditions de détention de Cole Tomas Allen, accusé d’avoir tenté d’assassiner le président Donald Trump. Lors d’une audience à Washington, le magistrat Zia Faruqui a qualifié ce traitement de « juridiquement déficient » et a présenté ses excuses au suspect.

Selon les avocats de Cole Tomas Allen, leur client a été placé sous surveillance pour risque de suicide, isolé des autres détenus et privé d’accès à une Bible. Des mesures que le juge a jugées troublantes, en particulier pour un individu sans antécédents judiciaires.

« Je vous présente mes excuses pour tout ce que vous avez vécu », a déclaré Zia Faruqui lors de l’audience, insistant sur son devoir de garantir que l’accusé soit traité « avec la décence élémentaire d’un être humain ». Le magistrat a également comparé ces conditions de détention à celles imposées à certains accusés impliqués dans les émeutes du Capitole, suggérant une possible incohérence dans le traitement judiciaire.

Cole Tomas Allen, âgé de 31 ans et originaire de la région de Los Angeles, est accusé d’avoir ouvert le feu avec un fusil de chasse lors d’une tentative d’attentat déjouée contre Donald Trump et plusieurs hauts responsables de son administration, à l’occasion d’un gala de presse organisé le 25 avril.

La semaine dernière, le suspect a accepté de rester en détention dans une prison de Washington. Ses avocats ont indiqué ne pas contester les arguments du parquet selon lesquels il représenterait un danger. Il est poursuivi pour tentative d’assassinat et infractions liées aux armes à feu, mais n’a pas encore plaidé coupable ou non coupable.

Cette affaire sensible met en lumière les tensions entre impératifs de sécurité et respect des droits fondamentaux des détenus, alors que la justice américaine doit désormais statuer sur la suite de la procédure.