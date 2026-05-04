IPTV : le cerveau d’un réseau de streaming illégal de foot risque 21 ans de prison

Le chef du réseau IPTV illégal Flawless, l’un des plus importants services pirates liés à la diffusion de matchs de football, a été lourdement sanctionné par la justice britannique. Déjà condamné à 11 ans de prison, Mark Gould doit désormais rembourser 2,35 millions de livres sterling dans un délai de trois mois. S’il ne paie pas, il risque 10 années de prison supplémentaires.

Une affaire massive de streaming illégal

Le réseau Flawless permettait à des milliers d’utilisateurs d’accéder illégalement à des matchs de football, notamment de Premier League, via des abonnements IPTV pirates. L’organisation fonctionnait comme une véritable entreprise clandestine, avec des clients, des revendeurs, une infrastructure technique et plusieurs personnes impliquées dans son fonctionnement. Le service aurait compté plus de 50 000 clients et revendeurs. Une trentaine de personnes travaillaient autour de cette activité illégale.

Des millions générés par les abonnements pirates

Pendant plusieurs années, Flawless a vendu des accès à des contenus sportifs et audiovisuels sans autorisation. Le réseau proposait notamment des matchs de football, des chaînes internationales, ainsi que des films et séries à la demande. Les revenus générés par l’activité sont estimés à plusieurs millions de livres sterling. La justice a donc décidé de frapper aussi sur le plan financier, en imposant des ordonnances de confiscation aux principaux responsables. Au total, cinq personnes impliquées dans l’affaire doivent rembourser 3,75 millions de livres sterling.

Mark Gould désigné comme le cerveau du réseau

Mark Gould a été présenté comme le principal responsable de l’organisation. Il avait déjà été condamné en 2023 à 11 ans de prison pour son rôle dans cette opération de streaming illégal. La nouvelle décision ne correspond donc pas à une condamnation directe à 21 ans de prison. Elle ajoute une menace supplémentaire : s’il ne rembourse pas les 2,35 millions de livres exigés, il pourra écoper de 10 ans de prison en plus.

Une peine exemplaire contre l’IPTV illégale

Cette affaire marque un durcissement clair contre les réseaux IPTV pirates. Les autorités ne se contentent plus de fermer les plateformes ou de condamner leurs responsables, elles cherchent aussi à récupérer les profits réalisés grâce aux abonnements illégaux. Le message envoyé est clair : les opérateurs de services IPTV pirates s’exposent à de lourdes peines de prison et à la confiscation de leurs gains.