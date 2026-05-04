Emmanuel Macron a appelé, ce lundi, à une « réouverture concertée » du détroit d’Ormuz entre « l’Iran et les États-Unis ». Il présente cette voie comme la seule option durable pour rétablir la liberté de navigation. Le président français s’est montré réservé sur l’opération annoncée par Donald Trump pour escorter des navires bloqués dans le Golfe. Il a jugé le cadre « pas clair » et exclu une participation française à une action militaire mal définie. Sur le fond, Paris soutient la réouverture du détroit. Macron a résumé sa position ainsi : « Si les États-Unis sont prêts à rouvrir Ormuz, c’est très bien. » Mais il conditionne tout engagement français à un cadre défini et non belligérant.

Une mission européenne pensée comme neutre

L’initiative portée par la France et le Royaume-Uni vise à sécuriser la navigation une fois la stabilité revenue. Elle est présentée comme « neutre » et « bien distincte des belligérants », afin d’accompagner les navires marchands sans entrer directement dans le conflit. La position de Macron tient en trois points : rétablir la circulation maritime, éviter une confrontation directe avec l’Iran, et privilégier une solution négociée entre Washington et Téhéran.

Un détroit clé pour l’économie mondiale

Pour rappel, le détroit d’Ormuz est l’un des passages maritimes les plus sensibles au monde. En 2024, environ 20 millions de barils de pétrole par jour y transitaient, soit près de 20% de la consommation mondiale de produits pétroliers. Une fermeture prolongée peut donc peser rapidement sur les prix du pétrole, le transport maritime et les chaînes d’approvisionnement.

Une crise à double risque

L’enjeu n’est pas seulement de faire repartir les navires bloqués. Toute opération militaire dans la zone peut aussi provoquer une riposte iranienne et transformer une mission d’escorte maritime en confrontation directe. C’est ce qui explique la prudence française : Paris soutient la liberté de navigation, mais refuse d’être associé à une opération dont les règles ne sont pas clairement établies.

Les prochaines heures seront décisives

Washington affirme avoir commencé à rétablir le passage de navires commerciaux, tandis que Téhéran menace toute présence militaire étrangère dans le secteur. La suite dépendra donc de deux éléments : la capacité américaine à escorter les navires sans incident, et l’ouverture éventuelle d’un canal de discussion entre les États-Unis et l’Iran.