Landes : un homme meurt emporté par un courant de baïne sur une plage de Capbreton

Un homme d’une trentaine d’années est décédé dimanche après avoir été emporté par un courant de baïne à Capbreton, dans les Landes. Le drame s’est produit alors que les autorités avaient renforcé leur vigilance face à ces phénomènes naturels particulièrement dangereux qui touchent régulièrement le littoral atlantique.

Selon les premiers éléments, la victime se baignait sur une plage non surveillée lorsqu’elle a été prise au piège par un courant qui l’a rapidement entraînée vers le large. Malgré l’intervention des secours, l’homme n’a pas pu être sauvé.

Une vigilance renforcée sur le littoral atlantique

À la suite de ce nouvel accident, la préfecture des Landes a rappelé l’importance de respecter les consignes de sécurité et de privilégier les zones de baignade surveillées. Le préfet Gilles Clavreul a appelé les vacanciers et les habitants à faire preuve de la plus grande prudence face aux risques liés aux baïnes.

Ces courants marins, caractéristiques de la côte aquitaine, peuvent surprendre même des nageurs expérimentés. Ils se forment entre les bancs de sable et créent des passages qui entraînent brutalement les baigneurs vers le large avant de les éloigner de la plage.

Des noyades qui se multiplient

Ce drame intervient quelques jours seulement après plusieurs accidents similaires sur le littoral de Nouvelle-Aquitaine. Fin mai, quatre personnes avaient déjà perdu la vie dans des circonstances comparables sur les plages de Gironde.

Face à cette succession de noyades, les autorités multiplient les campagnes de sensibilisation. Les services de l’État, les collectivités locales et les secours insistent sur la nécessité de se renseigner avant toute baignade, de respecter la signalisation en place et d’éviter les secteurs non surveillés, particulièrement lorsque les conditions océaniques sont jugées à risque.