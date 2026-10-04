Primaire à gauche : Olivier Faure refuse de faire de LFI l’adversaire prioritaire

Olivier Faure présente sa stratégie pour la primaire sociale-démocrate, refusant de considérer La France insoumise comme l'adversaire principal de la gauche. Il souligne que la véritable menace est l'extrême droite, malgré des divergences avec des leaders comme Glucksmann et Guedj, qui prônent une rupture plus marquée.

Olivier Faure clarifie sa stratégie à quelques jours du vote de la primaire sociale-démocrate. Alors que plusieurs responsables de gauche souhaitent rompre plus nettement avec La France insoumise, le premier secrétaire du Parti socialiste refuse d’en faire l’adversaire principal de son camp. « La menace, c’est l’extrême droite », affirme-t-il.

Invité du Fauteuil du Média, Olivier Faure a été longuement interrogé sur les divisions de la gauche et sur son rapport à Jean-Luc Mélenchon. La question constitue l’un des principaux points de fracture de la primaire PS-Place publique.

Une divergence stratégique avec Glucksmann et Guedj

Raphaël Glucksmann et Jérôme Guedj ont défendu une ligne beaucoup plus restrictive sur d’éventuels accords futurs avec La France insoumise. Olivier Faure refuse, lui, de placer la rupture avec LFI au centre de sa stratégie présidentielle et insiste sur la nécessité de concentrer l’affrontement politique contre le Rassemblement national.