Donald Trump attaque à nouveau le pape Léon XIV, qui répond par un appel à la paix

Donald Trump a de nouveau pris pour cible le pape Léon XIV mardi, relançant une polémique qui risque de fragiliser les efforts diplomatiques en cours. Le président américain n’a pas mâché ses mots à l’encontre du souverain pontife, quelques jours seulement avant une visite prévue au Vatican par son secrétaire d’État Marco Rubio. Cette nouvelle attaque intervient dans un climat déjà tendu entre Washington et le Saint-Siège.

Le Vatican privilégie la retenue

Le pape Léon XIV a choisi de répondre par un message empreint de retenue et de spiritualité, privilégiant l’appel à la paix plutôt que la confrontation directe. Sa réaction tranche avec la virulence des propos présidentiels et illustre la ligne diplomatique du Vatican, qui cherche à maintenir le dialogue malgré les tensions. Marco Rubio se trouve désormais dans une position délicate pour mener à bien sa mission de réconciliation.

Mission diplomatique fragilisée

Cette escalade verbale complique les relations entre les États-Unis et le Vatican à un moment où plusieurs dossiers internationaux nécessiteraient une coordination entre les deux États. La visite de Rubio, initialement conçue comme un geste d’apaisement, pourrait se transformer en exercice de gestion de crise si les deux camps ne parviennent pas à désamorcer rapidement la situation.