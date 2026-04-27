Royaume-Uni : vers une interdiction progressive du tabac pour toute une génération

Le Royaume-Uni s’apprête à franchir une étape historique dans la lutte contre le tabagisme avec l’entrée en vigueur imminente d’une loi interdisant à vie l’achat de cigarettes pour les générations futures.

Le texte prévoit qu’aucune personne née à partir du 1er janvier 2009 ne pourra légalement acheter du tabac, instaurant ainsi une restriction d’âge évolutive destinée à faire disparaître progressivement la consommation de cigarettes.

Adoptée récemment par les parlementaires, la loi doit encore recevoir la sanction royale, ultime étape avant son application. Elle inclut également un renforcement des règles encadrant les cigarettes électroniques et les produits nicotinés, notamment en matière de marketing et de présentation.

Cette mesure ambitieuse vise à réduire durablement le nombre de fumeurs, en empêchant les jeunes générations de commencer à consommer du tabac.

Sur le terrain, les réactions sont partagées. Certains saluent une initiative nécessaire pour protéger les plus jeunes face à la montée du vapotage et du tabagisme, tandis que d’autres doutent de son efficacité, estimant que les consommateurs trouveront d’autres moyens de se procurer ces produits.

Avec cette réforme, le Royaume-Uni se positionne parmi les pays les plus stricts en matière de santé publique, dans l’espoir de créer à terme une société sans tabac.