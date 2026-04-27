Liban : Israël étend ses frappes à l’est malgré un cessez-le-feu fragile

Des frappes israéliennes ont visé de nouvelles zones à l’est du Liban, marquant une extension du conflit au-delà des zones habituelles du sud, en dépit du cessez-le-feu en vigueur.

Selon les informations disponibles, ces attaques ont touché des positions situées loin de la frontière israélo-libanaise, alors que les tensions restent vives entre Israël et le Hezbollah.

En réponse, le mouvement chiite libanais a revendiqué une attaque contre un char israélien, illustrant la poursuite des hostilités malgré les tentatives de désescalade.

Le chef du Hezbollah a par ailleurs rejeté toute implication dans d’éventuels pourparlers directs avec Israël, affirmant que ces discussions « ne les concernent pas ».

De son côté, le président libanais a critiqué la situation actuelle, dans un contexte où les efforts diplomatiques peinent à contenir la violence.

Bien que le cessez-le-feu ait permis de réduire l’intensité des combats, les affrontements sporadiques et l’élargissement géographique des frappes soulignent la fragilité de l’accord.

Cette évolution fait craindre une nouvelle escalade régionale, alors que le conflit continue de déstabiliser le sud du Liban et désormais certaines zones de l’est du pays.