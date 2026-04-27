L’Iran étudie une reprise des négociations avec les États-Unis, sur fond d’impasse diplomatique

L’Iran a indiqué examiner la demande de négociations formulée par le président américain Donald Trump, dans un contexte de tensions persistantes entre les deux pays.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré que Téhéran analysait cette proposition, tout en affirmant que Washington n’avait atteint aucun de ses objectifs dans le conflit en cours.

Cette déclaration a été faite lors d’un déplacement en Russie, où le chef de la diplomatie iranienne s’est entretenu avec le président Vladimir Poutine, illustrant le rôle croissant de Moscou dans les équilibres diplomatiques autour de cette crise.

L’ouverture affichée par Téhéran reste toutefois prudente, alors que les discussions entre les deux camps sont au point mort depuis plusieurs semaines.

Les États-Unis, de leur côté, ont multiplié les appels à des négociations, tout en maintenant une pression militaire et économique sur l’Iran, notamment à travers des restrictions sur ses exportations et ses activités stratégiques.

Cette possible reprise du dialogue intervient dans un climat d’incertitude, où chaque camp cherche à renforcer sa position avant toute avancée diplomatique.

Si elle se concrétise, une reprise des négociations pourrait marquer un tournant dans un conflit qui pèse déjà lourdement sur la stabilité régionale et les marchés mondiaux, en particulier dans le secteur énergétique.