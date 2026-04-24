Vélos: le neuf cale, la France continue de pédaler

Difficile de ne pas y voir un signe des temps: les Français roulent davantage à vélo, mais ils l’achètent moins neuf. En 2025, les ventes reculent encore, après l’euphorie post-Covid. Le marché encaisse la fin d’un cycle, au sens propre comme au figuré.

Chiffres à l’appui, les ventes de vélos neufs ont baissé de 8,4% en valeur, à 1,9 milliard d’euros, et de 6,2% en volume, à 1,84 million d’unités, selon l’Observatoire du cycle. On est loin du sommet de 2021 et ses 2,8 millions de vélos. Pourtant, le niveau reste supérieur à 2019 en valeur, porté par les vélos à assistance électrique, nettement plus chers: autour de 2.000 euros en moyenne, contre 638 euros pour un vélo classique.

Ce sont justement ces VAE qui toussent. Longtemps locomotive du secteur, ils tombent à 507.000 unités vendues, contre 594.000 en 2024, soit un recul de 16%. Les vélos classiques, eux, résistent un peu mieux, avec environ 1,3 million d’unités et une baisse contenue autour de 2,5%. En volume, ils pèsent 72% des ventes, mais en valeur le VAE reste le patron, avec 54% du marché: la facture grimpe, l’achat se réfléchit, surtout en période d’arbitrages budgétaires serrés.

La réparation, nouveau carburant du marché

Le vrai gagnant de l’année, c’est l’atelier du coin. La réparation grimpe à 128 millions d’euros de chiffre d’affaires, en hausse de 10,5%, pour 6,3 millions d’interventions, un niveau 3,5 fois supérieur à 2019. Le tableau est cohérent: un parc installé plus vaste, des ménages déjà équipés qui prolongent la durée de vie, un marché de l’occasion qui grignote le neuf, et des professionnels qui écoulent aussi les surstocks à coups de promotions, avec des marges sous pression.

Dans le même temps, l’État a coupé le robinet de plusieurs aides nationales depuis février 2025, les soutiens aux vélos-cargos professionnels se sont arrêtés, et le développement des pistes cyclables ralentit. Le marché global du cycle, vélos, pièces, accessoires et réparation, s’établit à 3,1 milliards d’euros, en baisse de 4,8%. Sur le terrain industriel, la production française progresse tout de même avec 512.000 vélos assemblés, dont 40% de VAE, et une part non négligeable de vélos vendus produits en France, surtout côté électrique.

Ce contraste, usage en hausse et ventes en baisse, raconte une installation durable du vélo dans le quotidien. Les passages cyclistes augmentent de 5% sur le territoire, on compte 9 millions de cyclistes et 42% sont des femmes, signe d’une pratique qui s’élargit. Reste un sujet qui agace les acteurs du secteur: les «faux vélos», souvent des fat bikes débridés, qui pèsent 8% des ventes de VAE et brouillent la frontière avec le cyclomoteur, au moment où la filière pousse une autre idée, plus sage, celle du vélo de fonction, encore marginal en France. Le vélo s’ancre, se répare, se réglemente aussi, et c’est peut-être là que se jouera la prochaine étape.