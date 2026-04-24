OTAN : un document du Pentagone évoque des mesures choc, dont une possible suspension de l’Espagne

Un courriel interne du Pentagon évoque des scénarios radicaux concernant les alliés de l’OTAN, dont une éventuelle suspension de l’Espagne, dans le contexte des tensions liées au conflit avec l’Iran, selon une source proche du dossier.

Ce document, décrit comme exploratoire, examinerait différentes options pour « responsabiliser » certains partenaires de l’Alliance. Parmi les pistes évoquées figurent non seulement la suspension de Madrid, mais aussi une révision des positions britanniques sur des territoires sensibles comme les Malouines.

Ces réflexions interviennent dans un climat géopolitique particulièrement tendu, marqué par l’escalade autour de l’Iran et ses répercussions sur les équilibres internationaux. Les États-Unis chercheraient ainsi à adapter leur stratégie vis-à-vis de leurs alliés face à des divergences croissantes.

Aucune décision officielle n’a été annoncée à ce stade, et ces propositions semblent relever d’un travail interne de planification plutôt que d’une politique actée. Néanmoins, leur simple évocation souligne les tensions potentielles au sein de l’Alliance atlantique.

La possibilité d’une suspension de l’Espagne, membre clé de l’OTAN, constituerait un précédent majeur et pourrait fragiliser l’unité du bloc occidental. De telles mesures, si elles étaient mises en œuvre, auraient des conséquences politiques et militaires significatives.

Cette révélation met en lumière les débats internes aux États-Unis sur la gestion des alliances dans un contexte de crises multiples, où les intérêts stratégiques des partenaires ne sont pas toujours alignés.