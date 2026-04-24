Pakistan sous haute tension : aucune avancée entre Washington et Téhéran malgré un verrouillage sécuritaire massif à Islamabad

Aucune négociation de paix entre les États-Unis et l’Iran n’est actuellement prévue, mais la capitale pakistanaise Islamabad reste placée sous un dispositif de sécurité exceptionnel. Les autorités maintiennent un confinement strict dans l’espoir d’accueillir d’éventuelles discussions diplomatiques.

Depuis près d’une semaine, la ville est partiellement paralysée. Les transports publics ont été suspendus, de nombreux marchés fermés et des routes bloquées, perturbant fortement la vie quotidienne des habitants. Des gares routières désertes et des difficultés d’approvisionnement alimentaire témoignent de l’ampleur des restrictions.

Ce dispositif sécuritaire, reconduit pour la deuxième semaine consécutive, avait été mis en place en prévision d’un nouveau cycle de pourparlers entre Washington et Téhéran. Toutefois, aucune rencontre n’est actuellement confirmée, après l’échec du premier round de négociations.

Malgré cette incertitude, les autorités pakistanaises ont choisi de maintenir les mesures en place. Elles indiquent que le cordon de sécurité restera actif au cas où une délégation, y compris celle du président Donald Trump, viendrait à se rendre sur place.

Cette situation illustre les tensions persistantes autour du dossier iranien et les difficultés à relancer un dialogue diplomatique. L’absence de progrès contraste avec les efforts logistiques et sécuritaires déployés par Islamabad.

Pour les habitants, ces mesures ont un coût élevé, affectant les déplacements, l’activité économique et l’accès aux biens essentiels. Elles reflètent également l’incertitude qui entoure toute tentative de médiation dans un contexte géopolitique particulièrement tendu.