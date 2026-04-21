Tensions diplomatiques : le Premier ministre tchèque critique une visite à Taïwan jugée risquée pour les relations avec la Chine

Le Premier ministre tchèque Andrej Babis a vivement critiqué le projet de déplacement du président du Sénat à Taïwan, estimant qu’une telle initiative pourrait nuire aux relations économiques avec la Chine. Cette prise de position illustre les tensions croissantes autour de l’orientation diplomatique du pays.

Andrej Babis a indiqué que le gouvernement ne mettrait pas d’avion officiel à disposition pour ce voyage, marquant ainsi son désaccord avec cette démarche. Il a appelé à une politique étrangère « plus pragmatique », axée sur la préservation des intérêts commerciaux de la République tchèque.

Comme la majorité des États, Prague reconnaît officiellement Pékin comme seul gouvernement légitime de la Chine, et non Taïwan. Toutefois, ces dernières années, les relations entre la République tchèque et Taïwan se sont renforcées, notamment sur le plan économique.

Taïwan, acteur majeur dans le secteur des semi-conducteurs, a accru ses investissements en République tchèque, attirant l’intérêt des entreprises et des autorités locales. Ce rapprochement économique contraste avec la prudence diplomatique affichée par le gouvernement.

Les propos du Premier ministre reflètent les dilemmes auxquels sont confrontés de nombreux pays européens, partagés entre opportunités économiques offertes par Taïwan et nécessité de maintenir des relations stables avec la Chine.

Cette divergence interne pourrait accentuer les tensions politiques à Prague, tout en illustrant les enjeux plus larges des relations internationales dans un contexte de rivalité accrue entre Pékin et Taipei.