En Australie, un phoque fait halte sur la route et oblige les voitures à contourner

Vendredi, à Dromana, petite ville balnéaire de l’Etat de Victoria, la circulation a changé de tempo pour une raison improbable. Un phoque s’est installé sur la chaussée, tranquillement, puis s’est endormi au beau milieu de la voie. Le genre de scène qui, en quelques secondes, transforme une route ordinaire en curiosité du jour.

Sur place, la police a sécurisé le secteur sans brusquer l’animal. Des cônes ont été posés autour du pinnipède et une déviation a été mise en place pour éviter tout risque de collision. Les automobilistes, eux, ont dû composer avec ce ralentisseur vivant, à la fois attendrissant et très concret quand on arrive au volant.

Dans le voisinage, certains l’appellent Sammy. Une riveraine, Laura Ellen, raconte avoir repéré le phoque et ne pas cacher sa surprise: «On ne sait pas où on va l’apercevoir la prochaine fois.» Elle ajoute, presque comme si elle parlait d’un voisin un peu fantasque: «Il dort toute la journée en général.»

Un détour imposé par Sammy, star locale à moustaches

L’affaire n’a pas traîné. Des sauveteurs animaliers sont intervenus pour raccompagner le phoque vers la plage, loin de l’asphalte et des pare-chocs. Une fois l’animal remis sur son terrain naturel, la circulation a repris, comme si rien ne s’etait passé, avec ce petit goût d’anecdote que les habitants raconteront au prochain barbecue.

Reste un rappel, moins folklorique mais utile: les autorités de l’Etat de Victoria soulignent que les phoques sont fréquents le long de cette côte et que le public n’a pas le droit de les toucher ni de les nourrir. L’image est amusante, la règle l’est moins. Entre la tendresse spontanée et le respect de la faune, la frontière doit rester nette.

Au fond, cet épisode dit quelque chose de ces littoraux où la nature garde la main, même face aux habitudes bien huilées des conducteurs. Une route, un animal, quelques cônes et tout un quartier se réorganise. Et la prochaine fois que Sammy décidera de poser sa tête ailleurs, Dromana sait déjà qu’elle devra encore s’adapter.