L’ONU sonne l’alarme sur les poissons migrateurs, ces grands oubliés des rivières

Mardi 24 mars, un rapport de l’ONU met un coup de projecteur sur un sujet discret mais lourd de conséquences: les poissons migrateurs d’eau douce figurent parmi les espèces les plus menacées au monde. Saumon atlantique, truites de montagne, grands poissons des bassins tropicaux… même constat, même fragilité. Leur vie tient à un fil, ou plutôt à un ruban d’eau continu, fait de rivières, zones humides et parfois d’estuaires, cet entre-deux où l’eau douce rencontre la mer.

Or ce ruban se déchire. Barrages, endiguements, assèchement des zones humides, pollutions, surpêche selon les régions, les pressions s’empilent et morcellent les habitats. Le lecteur le devine: un poisson migrateur n’a pas seulement besoin d’une eau propre, il a besoin de passage, de continuité, d’un itinéraire lisible. Quand le cours d’eau devient un labyrinthe d’obstacles, la migration tourne court, la reproduction suit le même chemin.

Des autoroutes aquatiques coupées net

Le rapport illustre cette dépendance avec un cas spectaculaire, celui du silure doré. Un poisson qui peut atteindre deux mètres et dont la migration aller-retour dépasserait 11 000 kilomètres entre les Andes et l’Atlantique, en traversant plusieurs pays d’Amérique latine. Les auteurs la présentent comme la plus longue migration connue en eau douce. À cette échelle, la moindre rupture d’habitat ressemble à une barrière douanière posée en plein milieu d’une route nationale, sauf qu’ici personne ne fait demi-tour par confort.

Cette alerte arrive aussi au moment où la diplomatie environnementale se met en scène: la COP15 de la Convention sur la conservation des espèces migratrices (CMS) s’est ouverte lundi 23 mars au Brésil. L’enjeu est concret: 325 espèces de poissons migrateurs d’eau douce nécessitent des efforts coordonnés entre pays pour éviter leur disparition. Coordination, c’est le mot qui fâche souvent, parce qu’un bassin fluvial ignore les frontières pendant que les politiques publiques, elles, les respectent scrupuleusement.

Le document se présente comme la première évaluation mondiale offrant un état des lieux aussi détaillé de la conservation de ces poissons. Depuis le précédent exercice de 2011, le nombre d’espèces évaluées par l’Union internationale pour la conservation de la nature pour sa « liste rouge » est passé d’environ 3 000 à près de 15 000, dont près de 900 espèces migratrices. Une crise de biodiversité peut rester invisible longtemps dans les bassins fluviaux, jusqu’au jour où la rivière semble encore couler, mais ne transporte plus grand-chose que le silence, et là, il est déjà tard.