Le FMI renoue avec le Venezuela après sept ans de rupture et ouvre la voie à une aide financière

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé le rétablissement de ses relations avec le Venezuela, mettant fin à une suspension en vigueur depuis 2019. Cette décision marque une étape importante dans la normalisation progressive des relations internationales de Caracas, dans un contexte politique profondément bouleversé depuis le début de l’année.

L’institution dirigée par Kristalina Georgieva a indiqué qu’elle reconnaissait désormais les autorités vénézuéliennes sous la direction de la présidente par intérim Delcy Rodríguez. Celle-ci a confirmé que le pays retrouvait sa représentation au sein du FMI et que les processus liés à ses droits au sein de l’organisation étaient en cours de normalisation.

Cette évolution intervient après la capture du président Nicolás Maduro par les États-Unis lors d’une opération militaire le 3 janvier, qui a conduit à l’installation d’un gouvernement intérimaire à Caracas. Depuis cet événement, les relations entre le Venezuela et plusieurs acteurs internationaux, dont Washington, ont connu un net rapprochement.

Le rétablissement des liens avec le FMI pourrait permettre au Venezuela de solliciter un soutien financier, alors que le pays traverse une crise économique prolongée. Cette perspective est d’autant plus significative que les relations entre Caracas et l’institution financière étaient gelées depuis plusieurs années en raison de désaccords sur la reconnaissance du pouvoir en place.

Dans le sillage de cette décision, la Banque mondiale pourrait également rétablir ses relations avec le Venezuela et envisager l’ouverture de nouvelles lignes de crédit. Cette dynamique s’inscrit dans un mouvement plus large de réintégration du pays dans les circuits financiers internationaux, après une longue période d’isolement.