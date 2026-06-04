Tensions entre la Chine et les États-Unis autour de Tiananmen, Taïwan appelle Pékin à « faire face à l’histoire »

La Chine et les États-Unis se sont à nouveau affrontés jeudi à propos de la répression de la place Tiananmen, à l’occasion du 37e anniversaire des événements de 1989. Pékin a vivement critiqué les déclarations du secrétaire d’État américain Marco Rubio, les qualifiant de « diffamation », tandis que Taïwan a appelé les autorités chinoises à reconnaître leur passé.

Dans un communiqué publié la veille, Marco Rubio avait affirmé que la censure chinoise ne pouvait pas effacer la mémoire de l’intervention militaire contre les manifestants pro-démocratie à Pékin. Il a également rappelé que les personnes ayant participé aux manifestations seront, selon lui, un jour réhabilitées, s’inscrivant dans une tradition diplomatique américaine de commémoration de cet événement.

Les autorités chinoises ont réagi avec fermeté. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que Pékin avait déjà tiré une « conclusion claire » sur les événements de la fin des années 1980 et a rejeté les accusations américaines, estimant qu’elles déformaient les faits historiques et discréditaient le système politique chinois.

La diplomatie chinoise a également accusé Washington de s’ingérer dans les affaires intérieures du pays sous couvert de défense des droits humains et de la démocratie. Pékin a réaffirmé sa position sur ce qu’elle appelle la « voie du socialisme aux caractéristiques chinoises », en réponse directe aux critiques américaines.

De son côté, Taïwan a saisi l’occasion pour appeler la Chine à « faire face à l’histoire ». Dans un contexte de relations déjà tendues entre Pékin et Taipei, cette déclaration s’inscrit dans une posture politique affirmant la distance entre l’île et le continent chinois.

En Chine continentale, les événements de Tiananmen restent un sujet strictement tabou. Toute commémoration publique y est interdite, tandis que des veillées en hommage aux victimes ont lieu à l’étranger, notamment à Taipei et dans plusieurs capitales occidentales, où des rassemblements sont organisés chaque année malgré les tensions diplomatiques.