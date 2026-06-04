Brunei : le sultan remanie son gouvernement et place ses fils au cœur du pouvoir

Le sultan de Brunei, Hassanal Bolkiah, a procédé jeudi à un important remaniement ministériel, marquant un renforcement de la présence de sa famille au sein de l’exécutif du petit État pétrolier d’Asie du Sud-Est.

Ce remaniement, le premier depuis 2022, intervient dans un contexte de tensions économiques mondiales liées à la guerre en cours autour de l’Iran, qui perturbe les marchés énergétiques et pèse sur les pays exportateurs de pétrole comme Brunei.

Dans le cadre de cette réorganisation, deux des fils du sultan ont été nommés à des postes clés du gouvernement. Le prince Abdul Malik rejoint le cabinet du Premier ministre, tandis que le prince Abdul Mateen, déjà connu du public pour ses activités sportives et sa forte présence sur les réseaux sociaux, a été nommé ministre des Affaires étrangères.

Le sultan, âgé de 79 ans et au pouvoir depuis 1967, conserve ses fonctions de Premier ministre, ministre de la Défense et ministre des Finances, confirmant ainsi le maintien d’un contrôle direct sur les principaux leviers de l’État.

Ce remaniement est également interprété comme un signe de préparation progressive de la succession dans la monarchie absolue, l’une des plus durables au monde. Aucune indication officielle n’a toutefois été donnée sur un calendrier de transition du pouvoir.

Malgré une présence publique plus limitée ces derniers mois, notamment après une opération médicale en début d’année, le sultan continue d’occuper une place centrale dans la gouvernance du pays.