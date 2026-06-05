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Préparation du Mondial – Les Bleus renversés par la Côte d’Ivoire (1-2)

5 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
— Préparation du Mondial – Les Bleus renversés par la Côte d’Ivoire (1-2)
Préparation du Mondial – Les Bleus renversés par la Côte d’Ivoire (1-2)

L’équipe de France a lancé sa préparation à la Coupe du monde 2026 par une défaite. Jeudi soir, à Nantes, les Bleus se sont inclinés face à la Côte d’Ivoire, 2-1, après avoir pourtant ouvert le score en première période. 

Cherki débloque, les Ivoiriens répondent

Rayan Cherki a donné l’avantage à la France juste avant la pause, au terme d’une première période où les Bleus ont eu les occasions les plus nettes. Yahia Fofana a notamment dû intervenir face à Kylian Mbappé, Michael Olise et Cherki. 

Doué relance la Côte d’Ivoire

Au retour des vestiaires, la Côte d’Ivoire a égalisé grâce à Guéla Doué. Le défenseur ivoirien a ensuite été décisif une deuxième fois, en servant Amad Diallo pour le but de la victoire en fin de match. 

Diallo tranche à la 84e

Alors que la rencontre semblait se diriger vers un nul, Amad Diallo a marqué à six minutes de la fin sur un centre de Guéla Doué. Ce but a offert à la Côte d’Ivoire une victoire de prestige et sa première contre l’équipe de France. 

Deschamps fait tourner, les Bleus décrochent

Didier Deschamps a procédé à de nombreux changements en seconde période. Les Bleus, qui restaient sur une série de neuf matches sans défaite, ont perdu le contrôle après la pause et ont été punis par une équipe ivoirienne plus efficace. 

Dernier test avant l’entrée en lice

La France disputera encore un match de préparation contre l’Irlande du Nord, lundi à Lille, avant son premier match de Coupe du monde face au Sénégal, le 16 juin à New York. La Côte d’Ivoire débutera son tournoi le 15 juin contre l’Équateur. 

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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