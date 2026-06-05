CMA Media va mettre la main sur RMC Sport

CMA Media a annoncé jeudi finaliser l’acquisition de RMC Sport, chaîne payante jusque-là détenue par le groupe Altice et son opérateur SFR. Le groupe contrôlé par Rodolphe Saadé poursuit ainsi son développement dans le sport. RMC Sport va être récupérée par CMA Media alors qu’elle était restée dans le giron d’Altice après le rachat du groupe RMC-BFMTV, il y a deux ans. À l’époque, RMC Sport n’avait pas été incluse dans l’opération. La chaîne était demeurée propriété d’Altice, également propriétaire de SFR, et continuait d’être distribuée auprès de plusieurs abonnés de l’opérateur.

Un dossier lié à l’avenir de SFR

La situation est particulière pour Altice. SFR fait l’objet de discussions en vue d’un possible rachat par un consortium réunissant Bouygues Telecom, Free et Orange. Dans ce cadre, la reprise de RMC Sport par CMA Media permet de sortir la chaîne du périmètre d’Altice et de lui donner un nouveau propriétaire. L’opération doit permettre à RMC Sport de poursuivre son activité sous l’égide de CMA Media.

RMC Sport recentrée sur les sports de combat

Le catalogue actuel de RMC Sport repose principalement sur les sports de combat. La chaîne dispose notamment des droits de diffusion de l’UFC, la principale ligue de MMA, mais ce contrat arrive à échéance l’an prochain. CMA Media affirme vouloir renforcer la position de RMC Sport dans cet univers. Le groupe mise sur les sports de combat pour développer une offre capable de combiner audiences en direct, abonnements et revenus numériques.

Un levier d’abonnement pour CMA Media

Avec cette acquisition, CMA Media ajoute une chaîne payante à son portefeuille. Le groupe entend s’appuyer sur un modèle reposant sur l’abonnement, en complément des activités financées par la publicité. RMC Sport doit ainsi devenir un outil de diversification des revenus pour CMA Media, avec une stratégie centrée sur les contenus sportifs en direct et les communautés de fans.

Une nouvelle étape dans l’offensive sportive de Saadé

Après son arrivée dans les médias, Rodolphe Saadé poursuit son implantation dans le sport. L’acquisition de RMC Sport marque une nouvelle étape pour CMA Media, qui récupère une marque installée dans le paysage audiovisuel français, mais dont le catalogue doit être renforcé pour retrouver de l’élan.