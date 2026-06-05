Alerte aux États-Unis : un parasite mangeur de chair menace l’élevage, mais aucun nouveau cas n’a été détecté

Les autorités américaines poursuivent leurs efforts pour contenir la propagation de la lucilie bouchère, un parasite particulièrement redouté dont les larves se nourrissent des tissus vivants des animaux. Après la confirmation d’un cas chez un veau au Texas, aucun nouveau cas n’a été signalé à ce stade, selon le département américain de l’Agriculture (USDA).

La découverte du parasite a déclenché une importante mobilisation des services vétérinaires et sanitaires. Les autorités ont mis en place des mesures de surveillance et de confinement afin d’empêcher toute propagation vers d’autres élevages. L’USDA affirme que les opérations se poursuivent activement sur le terrain.

La lucilie bouchère représente une menace majeure pour le bétail. Ses larves pénètrent dans les plaies des animaux et se développent en se nourrissant de chair vivante, ce qui peut entraîner de graves blessures, voire la mort en l’absence de traitement rapide. Historiquement, ce parasite a déjà provoqué d’importants dégâts économiques dans plusieurs régions du continent américain.

Les marchés agricoles ont réagi positivement aux informations selon lesquelles aucun nouveau foyer n’avait été détecté. Les contrats à terme sur les bovins d’engraissement ont progressé de plus de 3 %, les investisseurs estimant que les risques immédiats pour la filière pourraient être limités si les mesures de contrôle s’avèrent efficaces.

Malgré cet optimisme prudent, les experts mettent en garde contre les conséquences potentielles d’une propagation plus large. Selon certaines estimations, l’industrie de l’élevage texane pourrait subir jusqu’à 1,8 milliard de dollars de pertes économiques si le parasite venait à s’étendre dans l’État.

Les autorités sanitaires et les éleveurs restent donc en état d’alerte. Les prochaines semaines seront déterminantes pour évaluer l’efficacité des mesures de confinement et vérifier que le parasite a bien été isolé avant qu’il ne puisse menacer davantage le cheptel américain.