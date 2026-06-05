Un vendredi encore frais et humide avant le retour d’un temps plus stable

La météo reste contrastée ce vendredi 5 juin sur la France. Les dernières pluies de la semaine concernent encore les régions du nord-est, tandis que le soleil s’impose franchement dans le sud-est et en Corse. Malgré quelques éclaircies ailleurs, l’ambiance demeure globalement fraîche pour la saison.

Des averses résiduelles persistent en effet des Hauts-de-France jusqu’à l’Alsace, aussi bien en matinée qu’au cours de l’après-midi. Sur une grande partie des deux tiers nord du pays, les nuages restent nombreux même si quelques percées du soleil sont attendues par moments.

Le temps est beaucoup plus agréable autour de la Méditerranée et en Corse, où le soleil brille généreusement du matin au soir. Ces régions profitent des conditions les plus favorables de la journée avec une atmosphère plus douce et lumineuse.

Les températures maximales atteignent généralement 16 à 20°C entre Brest et Strasbourg, 20 à 23°C de Bordeaux à Lyon, et jusqu’à 24 à 25°C sur le littoral méditerranéen ainsi qu’en Corse. Des valeurs qui demeurent souvent de 1 à 3°C sous les normales de saison sur la majeure partie du territoire, à l’exception du Languedoc et de la Provence où elles sont proches, voire légèrement supérieures aux moyennes habituelles.