Le fonds « anti-armement » de Trump divise les républicains alors que le Sénat débat d’un vaste financement de l’immigration

Le Sénat américain s’apprête à examiner un important projet de loi de financement de l’immigration, mais un fonds controversé soutenu par le président Donald Trump provoque de profondes divisions au sein même du Parti républicain. Baptisé par ses détracteurs fonds « anti-armement », ce programme de 1,8 milliard de dollars est devenu l’un des principaux points de friction du débat législatif.

Les démocrates prévoient de déposer un amendement visant à supprimer totalement ce fonds du texte. Selon eux, le dispositif accorderait à l’exécutif des moyens excessifs susceptibles d’être utilisés à des fins politiques. Ils cherchent ainsi à rallier des sénateurs modérés et des républicains sceptiques afin de réduire son influence.

Fait notable, plusieurs élus républicains ont eux aussi exprimé des réserves sur le programme. Certains souhaitent que le Sénat puisse se prononcer séparément sur cette mesure afin de permettre aux parlementaires de voter contre le fonds tout en soutenant le reste du projet de loi consacré à la sécurité frontalière et au financement des opérations d’immigration.

Le texte examiné comprend notamment des ressources destinées à renforcer les capacités de l’ICE, l’agence fédérale chargée de l’application des lois sur l’immigration. Cette question demeure une priorité pour l’administration Trump, qui fait de la lutte contre l’immigration clandestine l’un des axes majeurs de sa politique intérieure.

Les démocrates entendent également proposer d’autres amendements portant sur les contrôles fiscaux, les droits de douane et certaines mesures liées à l’immigration. Leur stratégie vise à contraindre les républicains à se prononcer publiquement sur plusieurs sujets sensibles susceptibles d’alimenter le débat politique à l’approche des prochaines échéances électorales.

Alors que les républicains disposent d’une majorité leur permettant théoriquement d’adopter le texte, les divergences apparues autour du fonds « anti-armement » montrent que l’unité du parti n’est pas acquise. Les débats au Sénat devraient ainsi révéler l’ampleur des tensions internes sur la manière d’exercer le pouvoir fédéral et de financer les priorités de l’administration Trump.