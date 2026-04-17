États-Unis : le directeur controversé de la police de l’immigration ICE annonce son départ

Le directeur par intérim de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), Todd Lyons, quittera ses fonctions le 31 mai, a annoncé jeudi le secrétaire à la sécurité intérieure, Markwayne Mullin, sans préciser les raisons de ce départ ni le nom de son successeur. Cette annonce intervient dans un contexte de fortes tensions autour de cette agence fédérale chargée de la politique migratoire américaine.

Todd Lyons, nommé à la tête de l’ICE en mars 2025 par le président Donald Trump, était un vétéran de l’agence qu’il avait rejointe en 2007 au Texas. Dans un communiqué, Markwayne Mullin a salué « un excellent dirigeant », lui souhaitant « bonne chance pour la suite de sa carrière dans le secteur privé ».

L’ICE joue un rôle central dans la stratégie anti-immigration de l’administration Trump. Mais ses méthodes, régulièrement dénoncées comme brutales, ont suscité de nombreuses critiques à travers le pays. En janvier, la mort de deux personnes à Minneapolis, abattues par des agents fédéraux lors d’une intervention, a ravivé les controverses autour de l’agence.

Malgré ces critiques, Todd Lyons bénéficie du soutien de figures clés de l’exécutif. Stephen Miller, chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche et architecte de la politique migratoire du président, l’a qualifié de « patriote phénoménal » et de « dirigeant dévoué », estimant que son action avait permis de « sauver d’innombrables vies américaines ».

Le départ de Todd Lyons intervient alors que l’ICE se trouve au cœur d’un bras de fer politique au Congrès. Les élus démocrates réclament davantage de contrôle sur les pratiques de l’agence avant d’accepter le rétablissement de son financement régulier, ce qui laisse présager une succession délicate à la tête de cette institution aussi puissante que contestée.