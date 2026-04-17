Une journée sans écran par mois, l’Éducation nationale met la déconnexion sur l’emploi du temps

Dès septembre, le ministère de l’Éducation nationale travaille à l’instauration d’une journée mensuelle de « déconnexion » pour les collégiens et lycéens. L’annonce a été faite par Édouard Geffray sur France Inter, sur fond d’inquiétudes persistantes autour de l’omniprésence des écrans chez les adolescents, de l’attention qui s’effiloche en classe à la fatigue qui s’accumule, sans parler des réseaux sociaux qui tournent en boucle jusque tard dans la nuit.

L’idée, à ce stade, reste une piste en construction: des concertations doivent démarrer pour trancher les modalités, savoir si la mesure viserait les collèges, les lycées ou les deux, et à quoi ressemblerait concrètement cette journée « un peu différente » dans des établissements déjà sous pression.

L’école veut donner le tempo, sans jouer les gendarmes

Reste le nerf de la guerre: faire entrer une habitude dans les têtes sans la transformer en corvée. Édouard Geffray insiste sur le fait de ne pas vouloir « régir la vie des gens » et rappelle que « forcer ne sert à rien », misant sur des « rendez-vous communs » capables de déborder le cadre scolaire et de s’inviter à la maison, là où se jouent les réflexes du quotidien.

Dans les coulisses, cette proposition s’inscrit dans une séquence plus large: Emmanuel Macron a lui aussi vanté la « déconnexion » et la lecture, tandis que l’exécutif pousse l’hypothèse d’une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès la rentrée prochaine.Une chose est sûre, le numérique n’est plus seulement un outil scolaire, c’est un sujet d’ordre public discret, avec une ligne à trouver entre protection et responsabilisation, et un calendrier politique qui s’accélère.