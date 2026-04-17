Australie : le héros décoré Ben Roberts-Smith libéré sous caution malgré de graves accusations de crimes de guerre

La justice australienne a accordé, vendredi, la liberté sous caution à l’ancien soldat Ben Roberts-Smith, figure emblématique de l’armée australienne aujourd’hui poursuivie pour des crimes de guerre présumés commis en Afghanistan. L’homme avait été arrêté le 7 avril et reste inculpé de faits remontant à 2009 et 2012.

Décoré de la Victoria Cross, la plus haute distinction militaire du pays, Ben Roberts-Smith est accusé de cinq meurtres assimilés à des crimes de guerre. Ces accusations portent sur des opérations menées alors qu’il était déployé en Afghanistan, dans le cadre des forces australiennes engagées aux côtés de leurs alliés.

Lors de l’audience tenue à Sydney, le juge Greg Grogin a estimé que les conditions imposées à l’accusé permettaient de limiter les risques liés à sa remise en liberté. « Je suis convaincu que les conditions proposées permettront de réduire le risque de fuite et le risque d’interférences avec les témoins », a-t-il déclaré.

Cette décision intervient dans un contexte particulièrement sensible en Australie, où les révélations sur des exactions présumées de militaires en Afghanistan ont profondément marqué l’opinion publique. L’affaire Roberts-Smith, en raison du statut prestigieux de l’accusé, est devenue l’un des dossiers les plus emblématiques de ces controverses.

L’ancien caporal, autrefois célébré comme un héros national, devra désormais répondre devant la justice des accusations portées contre lui, alors que l’enquête judiciaire se poursuit.