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VIDÉO – Découvrez la nouvelle chanson de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, « Dansons »

17 avril 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
VIDÉO - Découvrez la nouvelle chanson de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, "Dansons"
VIDÉO - Découvrez la nouvelle chanson de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, "Dansons"

Événement ! Céline Dion vient de publier un nouveau single en français intitulé Dansons. La chanson marque de nouvelles retrouvailles avec Jean-Jacques Goldman, déjà auteur de plusieurs des plus grands succès francophones de la chanteuse.

D’une durée de 3 minutes et 26 secondes, le titre constitue le premier inédit francophone de Céline Dion depuis plusieurs années. Les paroles évoquent l’élan, le mouvement et la volonté d’avancer malgré les incertitudes.

Le retour d’un duo marquant de la chanson francophone

La collaboration entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman a marqué la chanson française, notamment avec l’album “D’eux” sorti en 1995. Avec “Dansons”, les deux artistes renouent avec une collaboration qui a déjà donné naissance à plusieurs titres majeurs du répertoire de la chanteuse.

Le single doit ouvrir la voie à un nouvel album, attendu dans les prochains mois. Il s’agit du premier extrait dévoilé de ce futur projet.

À noter que Le texte de Dansons a été écrit en 2020. La chanson a ensuite été conservée avant d’être publiée en 2026. Sa sortie intervient dans une période de retour progressif de Céline Dion à l’actualité musicale et scénique.

Un retour qui marque le come-back de Céline Dion

Cette nouvelle chanson signe le retour de Céline Dion, qui a confirmé son retour sur scène avec une nouvelle série de concerts à Paris La Défense Arena.

Découvrez la nouvelle chanson de Céline Dion, Dansons :

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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